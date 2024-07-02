التضخم في بريطانيا يسجل اضعف مستوياته منذ أكتوبر 2021

أعلن اتحاد التجزئة البريطاني عن تباطأ تضخم أسعار المتاجر في المملكة المتحدة إلى أضعف مستوياته منذ أكتوبر 2021، حيث سجلت الزيادة السنوية 0.2% فقط في يونيو، انخفاضًا من 0.6% في مايو، مما يسلط الضوء على تباطؤ كبير في معدلات التضخم.

شهدت المواد غير الغذائية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بنسبة 1.0% على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 0.8% في مايو. وقد تأثر هذا الانخفاض جزئيًا بالعروض الترويجية على أجهزة التلفزيون، والتي تم توقيتها بشكل استراتيجي لتتماشى مع بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024. وفي الوقت نفسه، استمر معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في التباطؤ للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث بلغ 2.5%، بانخفاض عن الشهر السابق الذي بلغ 3.2%.

وعلق مايك واتسون، رئيس قسم رؤى تجار التجزئة والأعمال في NielsenIQ، على التأثير الإيجابي لهذا الاتجاه على المستهلكين الذين يديرون ميزانيات الأسر، خاصة بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية. كما توقع أيضًا أن المنافسة الشرسة في السوق ستُبقي على الأرجح على الزيادات في الأسعار في حدها الأدنى خلال فترة الصيف.

وعلى الرغم من انخفاض تضخم أسعار المتاجر، إلا أن رئيس الوزراء الذي أشار إلى انخفاض التضخم الرئيسي من أكثر من 11% في عام 2022 إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في مايو/أيار، قد لا يرى مكسبًا سياسيًا من هذا المؤشر الاقتصادي. تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يتزعمه سيواجه هزيمة كبيرة أمام حزب العمال في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها يوم الخميس.

يقوم بنك إنجلترا حاليًا بتقييم ما إذا كان تخفيف ضغوط الأسعار كافٍ لتبرير خفض أسعار الفائدة، والذي سيكون أول خفض منذ عام 2020. ومع ذلك، ومع اقتراب معدل التضخم في قطاع الخدمات من 6%، لا يزال من غير المؤكد متى يمكن اتخاذ مثل هذا القرار.