الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: تورام يريد اليوفي وآس تعلق على انهيار الدون وتألق كوستا

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 02-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت

انتخابات مبكرة

لوكاكو شالوباه وشوكومويكي

واحد اثنين ثلاثة إلى الميلان

تورام يريد اليوفي

سينر يواصل تألقه وسيواجه ايطالي في ديربي

دموع وبهجة

كورييري ديلو سبورت

صدمة غرافينا: التصويت على الفور

حصري غورفينو " انا الآن استطيع اللوم "

هدف لاتسيو: غودموندسون

كريستيانو إلى ربع النهائي و​فرنسا​ ايضا"

ماركا

فرنسا ١-٠ بلجيكا

البرتغال​ ٠-٠ سلوفينيا (٣-٠)

فرنسا والبرتغال يتقدمان وهما في طريق اسبانيا

الحجر والورق والحماس

الكاراز يفوز في الملعب الرئيسي بثلاث مجموعات

جيرماي يدخل التاريخ

آس

رونالدو إلى ربع النهائي بعد ضربات الترجيح وتألق كبير من الحارس كوستا

هدف عكسي يضع فرنسا في الدور ربع النهائي

مناقشة في الافق: داني اولمو أو بيدري

الكاراز يعبر في ويمبلدون بسهولة

موندو ديبورتيفو

نيكو المخيف

فرنسا والبرتغال إلى ربع النهائي

الكاراز يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

ليكيب

فرنسا ١-٠ بلجيكا

كان هناك فرحة كبيرة

طواف فرنسا: المرحلة الثالثة تألق جيرماي

بيلد

البرتغال تستمر بحلمها

دموع رونالدو قابلها تألق الحارس كوستا

ذا صن