بنما تقسو على بوليفيا وتبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تأهل منتخب بنما لدور الثمانية في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024" للمرة الأولى في تاريخه.

بنما تقسو على بوليفيا وتبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا

وحقق منتخب بنما فوزًا ثمينًا (3-1) على نظيره البوليفي، صباح الثلاثاء في الجولة الثالثة "الأخيرة" بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في البطولة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة.

وبادر خوسيه فاخاردو بالتسجيل لمصلحة بنما في الدقيقة (22)، غير أن برونو ميراندا أدرك التعادل لمنتخب بوليفيا في الدقيقة (69).

ولم يهنأ المنتخب البوليفي بتعادله كثيرًا، بعدما أعاد إيدواردو جيريرو التقدم للمنتخب البنمي من جديد، بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة (79).

وقضى سيزار يانيس على آمال منتخب بوليفيا في إدراك التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث لمنتخب بنما في الدقيقة (90+1).

ورفع منتخب بنما، الذي ودع البطولة مبكرًا من مرحلة المجموعات في مشاركته الوحيدة بنسخة كوبا أمريكا عام 2016 بالولايات المتحدة أيضًا، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما ظل منتخب بوليفيا قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وبذلك، يلعب منتخب بنما في دور الثمانية مع متصدر ترتيب المجموعة الرابعة، التي تضم منتخب البرازيل، وكولومبيا، وكوستاريكا، وباراجواي.
 

كوستاريكا الولايات المتحدة بوليفيا باراجواي منتخب البرازيل امريكا الجنوبية

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