أوروجواي تطيح بالولايات المتحدة من كوبا أمريكا في مواجهة استثنائية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أطاحت أوروجواي، بالولايات المتحدة الأمريكية من بطولة كوبا أمريكا المقامة على أرضها، بالفوز عليها (1-0) لتحقق العلامة الكاملة في مجموعتها الثالثة، وتضمن الصعود كمتصدرة إلى ربع النهائي.

أوروجواي تطيح بالولايات المتحدة من كوبا أمريكا في مواجهة استثنائية

سجل هدف المباراة، ماتياس أوليفيرا في الدقيقة (66) لكرة ارتدت من الحارس في متابعة لركلة حرة مباشرة نفذها نيكو دي لا كروز، وانقض عليها رونالد أراوخو بالرأس، لكن الحارس الأمريكي تورنر أبعدها لتصل إلى أوليفيرا الذي أودعها المرمى بقدمه.

بهذه النتيجة تنهي أوروجواي دور المجموعات بـ9 نقاط، وتطيح بالولايات المتحدة خارج البطولة بعدما حلت ثالثة برصيد 3 نقاط.

ورغم صدارتها، إلا أن "السيليستي" قد يصطدم بالبرازيل وصيفة المجموعة الرابعة حتى الآن بفارق نقطتين خلف كولومبيا.

في حين حلت بنما وصيفة بعد انتصارها (3-1) على بوليفيا، التي حلت أخيرة دون رصيد من النقاط.

ورفعت بنما رصيدها بهذا الانتصار إلى 6 نقاط في الوصافة.

في المقابل، منيت بوليفيا بالهزيمة الـ15 لها تواليًا في كوبا أمريكا، طوال 4 نسخ متتالية دون أن تجني أي نقطة.

تقدمت بنما بهدف مبكر عبر خوسي فاخاردو (ق22)، قبل أن ينجح برونو ميراندا لاعب بوليفيا في تسجيل التعادل في الشوط الثاني (ق 69).

وبعدها عادت بنما للتقدم من خلال ادواردو جيريرو (ق79) قبل أن تستغل اندفاع بوليفيا لتضيف هدفا ثالثا في الرمق الأخير بواسطة سيزار بانيس (ق 90+1).

وشهدت المباراة طاقمًا نسائيًا تحكيميًا بالكامل في البطولة القارية للمرة الأولى.
 

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