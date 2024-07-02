بينما انتزع منتخب فنزويلا تأهلا تاريخيا لدور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا 2024 بعد تحقيقه العلامة الكاملة في المجموعات لأول مرة في تاريخه، كان المهاجم المخضرم سولومون روندون، يكتب اسمه بحروف من ذهب في البطولة القارية.

روندون يكتب التاريخ في تأهل فنزويلا "الفريد" بكوبا أمريكا

وأحرز روندون هدفا خلال فوز منتخب فنزويلا 3-0 على جامايكا في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية، في البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة، ليصبح الهداف التاريخي لبلاده في كوبا أمريكا.

ورفع روندون سجله التهديفي في تاريخ مشاركاته بكوبا أمريكا إلى 6 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي منتخب فنزويلا التاريخيين في البطولة بالاشتراك مع خوسيه لويس دولجيتا.

وخلال ذات المواجهة، عادل روندون "34 عاما" أيضا الرقم القياسي كأكثر لاعبي فنزويلا خوضا للمباريات في البطولة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم.

ولعب روندون مباراته رقم 20 في كوبا أمريكا بقميص منتخب بلاده، ليتساوى مع عدد المباريات التي لعبها أسطورة الكرة الفنزويلية خوان أرانجو.

وشارك روندون في المباريات الثلاث التي خاضها منتخب فنزويلا في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة، حيث صنع هدفا خلال الفوز 2-1 على الإكوادور في الجولة الأولى.

ثم سجل هدف الفريق الوحيد من ركلة جزاء أمام المكسيك في الجولة الثانية، قبل إحراز هدفه في الانتصار على جامايكا.

وستكون الفرصة مواتية أمام روندون للانفراد بالرقم القياسي كأكثر نجوم فنزويلا خوضا للمباريات في كوبا أمريكا، وكأكثر لاعبي بلاده تسجيلا للأهداف بالمسابقة، حال مشاركته وإحرازه هدفا ضد كندا بدور الثمانية، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لكوبا أمريكا 2024.