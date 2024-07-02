إمكانية نقل الطلاب بين الجامعات في مصر: الضوابط والإجراءات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن حقيقة إمكانية نقل الطلاب من الجامعات الأهلية إلى الجامعات الحكومية خلال سنوات النقل المختلفة بالكليات.

وأوضحت المصادر أن هناك ضوابط محددة يجب توافرها لتحقيق عملية النقل، والتي تشمل:

1. الأداء الأكاديمي: يجب أن يكون الطالب قد حقق الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للالتحاق بالكلية التي يرغب في الانتقال إليها، وذلك وفقًا لنتائجه في الثانوية العامة.

2. المقاصة اللازمة: يتطلب النقل إجراء المقاصة اللازمة وفقًا لضوابط وقواعد النقل التي تحددها الكلية والمجلس الأعلى للجامعات.

3. الاتصال بالجهات المعنية: يجب على الطلاب الراغبين في التحويل التواصل مع الجهات الرسمية في الجامعات ومكاتب شؤون الطلاب للحصول على التفاصيل اللازمة وتنفيذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن عمليات التحويل تتم سنويًا وفقًا للمتغيرات الخاصة بنتائج الثانوية العامة وامتحانات الجامعات.

كما أوضحت أن التحويلات يمكن أن تتم بين الجامعات الأهلية أو بينها وبين الجامعات الحكومية، مع التأكيد على عدم وجود مكاتب وساطة للقبول والتحويلات في الجامعات الأهلية والخاصة.