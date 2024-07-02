مواعيد قطارات الوجه البحري «القاهرة- إسكندرية- مطروح» اليوم

قائمة بمواعيد القطارات بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بما في ذلك محافظة مرسي مطروح والإسكندرية:

مواعيد القطارات (القاهرة - مرسي مطروح)

1. **قطار رقم 940-939**: يتحرك يوميًا من القاهرة إلى مرسي مطروح في الساعة 5:50 صباحًا.

2. **قطار رقم 942-943**: يتحرك من مرسي مطروح إلى القاهرة في الساعة 11:00 مساءً.

3. **قطار رقم 772-773**: من القاهرة إلى مرسي مطروح في الساعة 11:05 مساءً، ثلاثة أيام في الأسبوع (السبت - الإثنين - الأربعاء).

4. **قطار رقم 774-775**: من مرسي مطروح إلى القاهرة في الساعة 11:30 مساءً، ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد - الثلاثاء - الخميس).

مواعيد القطارات (الإسكندرية - القاهرة)

1. **قطار رقم 903**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 6:00 صباحًا.

2. **قطار رقم 905**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 9:00 صباحًا.

3. **قطار رقم 901**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 8:10 صباحًا.

4. **قطار رقم 911**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 10:00 صباحًا.

5. **قطار رقم 913**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 12:30 مساءً.

6. **قطار رقم 1203**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 13:25 مساءً.

7. **قطار رقم 917**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 14:00 مساءً.

8. **قطار رقم 919**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 14:25 مساءً.

9. **قطار رقم 915**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 15:35 مساءً.

10. **قطار رقم 23**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 16:30 مساءً.

11. **قطار رقم 925**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 17:10 مساءً.

12. **قطار رقم 923**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 18:00 مساءً.

13. **قطار رقم 931**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 20:15 مساءً.

14. **قطار 2022**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 5:50 عصرًا.

15. **قطار 2024**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 2:00 ظهرًا.

16. **قطار 2026**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 6:50 مساءً.

17. **قطار رقم 914**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 13:00 ظهرًا.

18. **قطار رقم 916**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 14:00 ظهرًا.

19. **قطار رقم 922**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 15:30 عصرًا.

20. **قطار رقم 928**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 15:00 مساءً.

21. **قطار رقم 930**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 20:10 مساءً.

22. **قطار رقم 18**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 13:10 ظهرًا.

23. **قطار رقم 28**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 20:20 مساءً.

هذه المواعيد تسهل على المسافرين التخطيط لرحلاتهم بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع مراعاة تفضيل قطارات النوم للسفر لمسافات طويلة خلال فترات الليل.