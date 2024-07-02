غاب الأمين يامال، ونيكو ويليامز، وفابيان رويز عن تدريبات منتخب إسبانيا لكرة القدم، قبل 3 أيام من مواجهة ألمانيا في ربع نهائي أمم أوروبا 2024، فيما تدرب إيميريك لابورت على هامش المجموعة بركض خفيف قبل أن ينسحب.

"ثنائي الفيراري" يغيب عن تدريبات إسبانيا استعدادا لألمانيا

كان غياب هؤلاء الثلاثة هو الأبرز في المران الذي قاده المدرب لويس دي لا فوينتي اليوم الثلاثاء، لا سيما وأنهم الأكثر تألقا بين صفوف "لا روخا" منذ بداية البطولة، وكذلك لابورت الذي ركض بالكاد 5 دقائق.

ومع ذلك، أشارت مصادر من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى أنه لا يوجد أي إصابات بين اللاعبين ال26 الذين يشكلون المنتخب، وأن دي لا فوينتي يعتني كثيرا بالحالة البدنية للاعبيه.

مواجهة ألمانيا المضيفة في ربع النهائي، ستشكل التحدي الأكبر للاعبي المدرب لويس دي لا فوينتي، وخصوصا لامال، ونيكو وليامز، "ثنائي الفيراري" الراغب بالتحليق أسرع.

