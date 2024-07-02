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غائب وحيد عن مران ألمانيا استعدادا لموقعة إسبانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بدأ المنتخب الألماني، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إسبانيا، في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" دون لاعب خط الوسط إيمري تشان.

غائب وحيد عن مران ألمانيا استعدادا لموقعة إسبانيا

كان تشان، 30 عامًا، هو الغائب الوحيد من قائمة المنتخب التي تضم 26 لاعبًا، عن المران؛ بسبب ضغط المباريات.

المران هو الأول للمنتخب الألماني منذ التأهل لدور الثمانية بعد الفوز على الدنمارك (2-0) يوم السبت الماضي بدور الـ16، حيث حصل اللاعبون على راحة يومين لالتقاط الأنفاس.

وعلى الأرجح سيكون تشان جاهزًا للمشاركة لخوض المباراة التي تقام يوم الجمعة بشتوتجارت.

ويحاول جوناثان تاه العودة للمشاركة أساسيًا؛ حيث كان غاب عن مباراة الدنمارك؛ بسبب الإيقاف، والتي شهدت تألق بديله نيكو شلوتربيك.

وحجز الظهير الأيسر ديفيد راوم، مكانه في تشكيلة الفريق أمام المنتخب الدنماركي، لكن ماكسيميليان ميتيليشتاد، الذي كان أساسيًا في دور المجموعات، يتدرب بقوة للعودة للتشكيل الأساسي.

كما يتدرب أيضًا فلوريان فيرتز، صانع الألعاب، بقوة للعودة للتشكيل الأساسي بعدما شارك ليروي ساني في مباراة دور الـ16 بدلًا منه.

وفاز المنتخب الإسباني، هو الفريق الوحيد في يورو 2024 الذي فاز بكل مبارياته حتى الآن، ويبدو أن مرشح للفوز على المنتخب الألماني، الفائز باللقب 3 مرات.

لكن ينز ليمان، حارس مرمى المنتخب الألماني السابق، رشح المانشافت للفوز.

وقالة ليمان، 54 عامًا، لقناة "فيلت" التليفزيونية: "من حيث الجودة، ربما هم أفضل قليلا منا، لكنهم قصار القامة، ولا يمتلكون خبرة كبيرة".

 

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