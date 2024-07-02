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مارتينيز يحث بايرن ميونخ على ضم نجم البرتغال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حث روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، نادي بايرن ميونخ لتجديد عرضه لضم لاعب خط الوسط جواو بالينيا.

مارتينيز يحث بايرن ميونخ على ضم نجم البرتغال

وكان بايرن ميونخ اقترب بشدة من التعاقد مع لاعب فولهام في آب/أغسطس الماضي، ولكن فشلت الصفقة في اللحظات الأخيرة، ليشعر توماس توخيل، مدرب بايرن في ذلك الوقت، بالإحباط في الحصول على لاعب خط وسط ارتكاز إضافي.

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ورحل توخيل عن بايرن لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ماكس إيبرل، المدير الرياضي، وفينسنت كومباني، المدير الفني، سيعودان للتعاقد مع بالينيا أم لا، رغم استئناف المفاوضات في كانون الثاني/يناير الماضي، لكن لم تتوصل الأطراف لنتيجة إيجابية.

وبعد تأهل المنتخب البرتغالي لدور الثمانية ببطولة أمم أوروبا عقب الفوز على المنتخب السلوفيني 3 / صفر بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قال مارتينيز: "أنا سعيد للغاية بأدائه، لديه تأثير كبير على طريقة لعبنا".

وأضاف: "إنه ليس جيدا بما يكفي بالنسبة لبايرن فقط، بل سيقوي الفريق. يجعل اللاعبين الذين يتواجدون حوله أفضل. يستحق كل ما يحصل عليه. هو حتى أفضل كشخص".

ويلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي يوم الجمعة المقبل في هامبورج بدور الثمانية، حيث ينتظر أن يبدأ بالينيا في التشكيل الأساسي مرة أخرى بحثا عن التألق مجددا.

وقال بالينيا (28 عاما): "يعلم الناديان المكان الذي أريد التواجد فيه خلال شهر".

 

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