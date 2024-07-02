بيرهالتر بعد وداع كوبا: أنا المدرب المثالي لأمريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أبدى مدرب منتخب الولايات المتحدة، جريج بيرهالتر، شعوره بالحزن بعد الإقصاء من بطولة كوبا أمريكا على يد أوروجواي (0-1)، لكنه دافع عن أنه لا يزال المدرب المثالي لقيادة الفريق في كأس العالم 2026.

بيرهالتر بعد وداع كوبا: أنا المدرب المثالي لأمريكا

وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة التي أقيمت فجر اليوم الثلاثاء، قال بيرهالتر "كان ينبغي أن نقوم بعمل أفضل. سنجري مراجعة ونرى ما الخطأ الذي حدث ولماذا حدث الخطأ، لكن الآن هناك شعور بالحزن، دون أدنى شك".

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وأضاف المدرب "نعلم أننا قادرون على تحقيق المزيد ولم نظهر ذلك في هذه البطولة، الأمر بهذه البساطة حقًا".

ووصف المدرب أداء المنتخب الأمريكي في كوبا أمريكا بأنه "مخيب للآمال"، و"سيئ للغاية".

وودع منتخب البلد المضيف البطولة بعد هزيمته في اثنتين من مبارياته الثلاث في دور المجموعات، أمام بنما وأوروجواي، اللتان تأهلتا إلى ربع النهائي.
 

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