أكمل نادي توتنهام، تعاقده مع أرشي جراي، لاعب وسط ليدز يونايتد، في صفقة تبادلية، تم بموجبها حصول ليدز على خدمات جور رودون ومبلغ مالي، وفقا لما أعلنه الناديان اليوم الثلاثاء.

توتنهام يدفع 30 مليون للحصول على موهبة إنجلترا

وجذب جراي، 18 عاما، أنظار عدة أندية بعدما قدم موسما مذهلا مع فريقه، وعرض برينتفورد نحو 35 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات اللاعب، لكن تم رفضه يوم الأحد الماضي.

وفتح هذا الباب لتوتنهام للحصول على خدمات لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما، الذي وقع على عقد يمتد ل6 أعوام مع توتنهام، الذي دفع مبلغا يتراوح ما بين 25 مليون إلى 30 مليون جنيه إسترليني؛ للحصول على خدماته، بجانب عودة رودون بشكل دائم لناديه السابق ليدز.