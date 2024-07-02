" target="_blank"> ads

توتنهام يدفع 30 مليون للحصول على موهبة إنجلترا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكمل نادي توتنهام، تعاقده مع أرشي جراي، لاعب وسط ليدز يونايتد، في صفقة تبادلية، تم بموجبها حصول ليدز على خدمات جور رودون ومبلغ مالي، وفقا لما أعلنه الناديان اليوم الثلاثاء.

توتنهام يدفع 30 مليون للحصول على موهبة إنجلترا

وجذب جراي، 18 عاما، أنظار عدة أندية بعدما قدم موسما مذهلا مع فريقه، وعرض برينتفورد نحو 35 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات اللاعب، لكن تم رفضه يوم الأحد الماضي.

txt

بيرهالتر بعد وداع كوبا: أنا المدرب المثالي لأمريكا

txt

شبانة: العروض السعودية تحاصر الشناوي.. والحارس يترقب موقف الأهلي

وفتح هذا الباب لتوتنهام للحصول على خدمات لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما، الذي وقع على عقد يمتد ل6 أعوام مع توتنهام، الذي دفع مبلغا يتراوح ما بين 25 مليون إلى 30 مليون جنيه إسترليني؛ للحصول على خدماته، بجانب عودة رودون بشكل دائم لناديه السابق ليدز.

 

توتنهام جراي ارشي جراي ليدز إنجلترا

مواد متعلقة

ميدو: على منتخب مصر الأولمبي الابتعاد عن لاعبي الأهلي وبيراميدز

المصري يستأنف تدريباته الجماعية غدا الأربعاء استعدادا لبلدية المحلة بالدوري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي.. فاروق للتموين والأزهري للأوقاف

عاجل:- البترول: وقف قطع الكهرباء لمدة 63 يوم خلال فصل الصيف

عاجل| مصادر: تغيرات شاملة في وزراء المجموعة الاقتصادية.. وهؤلاء ابرز الراحلين

عاجل| مصدر حكومي: التغيير الوزراي يشمل تغيير نحو 20 حقيبة

عاجل - كشف أسماء ووجوه التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي

عاجل - مصادر: التعديل الوزراي 2024 يشمل 24 حقيبة.. والتغيير الشامل مصير وزراء المجموعة الاقتصادية

عاجل | طلعت مصطفي: 21 مليار دولار إيرادات لـ الحكومة من مشروع ساوث ميد

عاجل| أحمد كوجك وزيرا للمالية بالحكومة الجديدة