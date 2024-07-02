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لمزاملة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يضم موهبة نورنبرج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضم اللاعب الصاعد كان أوزون (18 عاما) من فريق نورنبرج بعقد يمتد لخمسة أعوام حتى 30 حزيران/يونيو 2029.

لمزاملة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يضم موهبة نورنبرج

اللاعب الصاعد كان أوزون

وقال ماركوس كروش، المدير الرياضي لفريق فرانكفورت: "يعد كان أوزون واحدا من أبرز المواهب في ألمانيا. سعداء لأنه اختار اللعب لفريقنا رغم تلقيه عدة عروض من جميع أنحاء أوروبا".

وأضاف: "لدى أوزون قدرات استثنائية بالنسبة لعمره. أوضحنا لأوزون خططنا بوضوح وأقنعناه بالانضمام إلينا".

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ووفقا لوسائل الإعلام، تصل قيمة الصفقة إلى 11 مليون يورو، ولكن يمكن أن ترتفع قيمتها لـ14 مليون يورو من خلال مكافآت إضافية مرتبطة بأداء اللاعب.

وقال أوزون (18 عاما): "آينتراخت فرانكفورت هو المكان المناسب لي ولكي أتطور بشكل أفضل. أتطلع حقا للتحدي الجديد الذي ينتظرني".

في الموسم الماضي كان أوزون لاعبا أساسيا في تشكيلة نورنبرج وجذب انتباه الأندية، بعدما سجل 19 هدفا وصنع أربعة أهداف في 32 مباراة رسمية شارك بها.

 

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