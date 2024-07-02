عاجل.. مصادر تكشف ملامح التغيير الوزاري الجديد: يشمل 75% من الحقائب

كشفت مصادر لـ "الفجر" عن ملامح التغيير الحكومي المرتقب، مشددة على أنه "تغيير وزاري شامل، وليس تعديلًا"، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل 75% من عدد الحقائب الوزارية.

وأضافت المصادر، أن التغيير سوف يتضمن دمج واستحداث وزارات جديدة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة في العمل على الملفات المهمة، بالإضافة إلى وضع برنامج جديد للحكومة.

لماذا استمر مصطفى مدبولي؟

وشددت المصادر على أن استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، في رئاسة الحكومة يعودة لعدة أسباب، أولها نجاحه في إتمام صفقة رأس الحكمة، ثم تحقيق معدلات تنفيذ عالية في مشروع حياة كريمة رغم الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإدارة الناجحة لملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومواجهة عدد من الأزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ملامح البرنامج الحكومي الجديد

وفيما يتعلق بملامح البرنامج الحكومي الجديد، جاءت كالتالي:

- المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن

- العمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري

- إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة

- التوسع في تحقيق التنمية السياسية

- اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي

- تطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية.