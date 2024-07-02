عمرو وردة يعود بعد غياب 8 سنوات لنادي أتروميتوس اليوناني

ضم نادي أتروميتوس اليوناني اللاعب المصري عمرو وردة في صفقة انتقال حر، وقرر التعاقد معه للاستفادة منه.

ووقع البالغ من العمر 30 عاما على عقد مع أتروميتوس اليوناني لمدة موسم واحد، وذلك عقب غياب عمرو وردة عن صفوف نادي أتروميتوس عاد إليه مرة أخرى بعد 8 سنوات بعدما لعب له في موسم 2017-2018.

وكشف عمرو وردة بعد التوقيع مع النادي قائلا: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا مرة أخرى، تعلمون جميعا ما يعنيه هذا الفريق بالنسبة لي".

وأستكمل: "أتروميتوس دعمني في أوقات صعبة عندما لم يصدقني أحد، وفعلت هنا أشياء مذهلة وشاركت في بطولات أوروبا مرتين، والآن يمكننا معا العودة مرة أخرى للمشاركات الأوروبية".

واختتم تصريحاته "أريد أن أشكر السيد سبانوس رئيس النادي على ثقته في، لقد كنا نتواصل خلال السنوات الماضية ويعرف مدى رغبتي في العودة إلى هنا، وأشكر أيضا يانيس أنجيلوبولوس المدير الفني للفريق، وبابلو جارسيا الذي أتعاون معه دائما فهو يفهمني وأنا أفهمه وأعتقد أنه يمكننا معا تحقيق أشياء عظيمة مرة أخرى".

