مودرن فيوتشر يظهر في منتصف الموسم بشكل جديد

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس تحويل اسم النادي إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.

وقد أعلن موقع "الفجر الرياضي"، من قبل عن تغيير اسم مودرن فيوتشر إلى مودرن سبورت وظهوره في ثوبه الجديد.

وسيظهر الفريق الأول باللوجو الجديد لنادي مودرن سبورت بداية من مباراة بلدية المحلة بالجولة 29 من الدوري المصري الممتاز غدًا الأربعاء.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره بلدية المحلة غدا الأربعاء، في اللقاء الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

