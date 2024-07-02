تشيلسي يتعاقد مع نجم ليستر سيتي ‏

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي اليوم الثلاثاء تعاقده مع كيرنان ديوسبري هال لاعب وسط ليستر سيتي، مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني )38 مليون دولار).

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى ستامفورد بريدج بعقد يمتد لستة أعوام وسيتعاون مجددا مع إنزو ماريسكا المدرب السابق لليستر سيتي والحالي لتشيلسي.

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وتعتبر الصفقة مربحة بالنسبة لليستر سيتي خاصة وأن اللاعب متخرج من أكاديمية الناشئين بالنادي.

وشارك ديوسبري هال ‏ في 120 مباراة مع ليستر سيتي وسجل 17 هدفا من بينها 12 هدفا في الموسم الماضي ليساهم في عودة فريقه للدوري الممتاز.

كيرنان ديوسبري تشيلسى ليستر سيتي نادي تشيلسي الدوري الانجليزي

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