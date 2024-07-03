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برشلونة يحسم الجدل بشأن تدعيم هذا المركز في الصيفي

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف الصفقات التي يعمل عليها نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يحسم الجدل بشأن تدعيم هذا المركز في الصيفي

وقال فرناندو بولو صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن برشلونة لن يقوم بالتعاقد مع حارس مرمى، ليس فقط بسبب الوضع المالي، ولكن أيضًا لأنه قد يكون من الصعب التعاقد مع حارس مرمى كبير ليحل محل تير شتيغن، الذي يرتيط بعقد حتى عام 2028.

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وأضاف أن النادي يعتبر دييغو كوشن حارس مرمى يتمتع بأكبر قدر من الإمكانات في لا ماسيا، ويريد النادي رؤيته في العمل أكثر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتناوب مع أسترالاغا في برشلونة أتلتيك بالموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد ربطت برشلونة بالحصول على خدمات كيبا حارس مرمي تشيلسي الإنجليزي والذي انتهت إعارته إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

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