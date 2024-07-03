مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري، في بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، وتعد أبرزهم مباراة الزمالك ضد فاركو

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة ON Time Sports 1HD

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time Sports 2HD.

الزمالك ضد فاركو، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time Sports 1HD.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباريات عبر قناتي ON Time Sports 1HD، و2HD.