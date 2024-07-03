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أبرز منافسي الأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا بالموسم المقبل

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تستعد الأندية المصرية الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري للمشاركة في بطولات إفريقيا بالموسم المقبل 2024 – 2025 بعد اعتماد اتحاد الكرة المصري ترتيب الدور الأول ببطولة الدوري.

ويشارك ناديي بيراميدز والأهلي في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما ضمن فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتتطلع الأندية المصرية للحفاظ على لقب بطولتي إفريقيا في الموسم المقبل بعد تتويج الأهلي والزمالك بلقبي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على الترتيب في الموسم الماضي.

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ومن المتوقع أن يواجه الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري منافسة شرسة من الأندية الأفريقية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في نسخة 2024 – 2025.

منافسو الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024 – 2025

وتضم قائمة أبرز الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجديد كلًا من:

- المغرب: الرجاء الرياضي – الجيش الملكي
- الجزائر: مولودية الجزائر – شباب بلوزداد
- تونس: الترجي – اتحاد المنستيري 
- جنوب إفريقيا: صن داونز – أورلاندو بيراتيس
- تنزانيا: يانج أفريكانز – عزام يونايتد
- الكونغو الديمقراطية: مازيمبي – مانياما يونيون
- أنجولا: بيترو لواندا – ساجرادا اسبيرانسا
- السودان: الهلال – المريخ
- كوت ديفوار: سان بيدرو – ستاد أبيدجان
- نيجيريا: إينوجو رينجرز – ريمو ستارز
- غانا: إف سي سامارتكس
- مالي: دجوليبا
- الكاميرون: فيكتوريا يونايتد
- موريتانيا: نواذيبو
- الكونغو: ليوباردز
- بتسوانا: جوانج جالاكسي
- زامبيا: ريد آراوز
- السنغال: تونجيت
- توجو: اسكو كارا
- أوغندا: فيلا
- كينيا: جورماهيا
- بوركينا فاسو: إيه إس دوانيس

منافسو الزمالك في الكونفدرالية 2024 – 2025

وإليكم أبرز الأندية الأفريقية المشاركة في النسخة القادمة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك والمصري:

- المغرب: نهضة بركان – اتحاد التواركه
- تونس: الصفاقسي – الملعب التونسي
- الجزائر: الرياضي القسنطيني – اتحاد الجزائر
- جنوب إفريقيا: إف سي ستيلنبوش - سيخوخون يونايتد
- نيجيريا: إنيمبا – شوتنج ستارز
- كوت ديفوار: راسينج أبيدجان – أسيك ميموزا
- السودان: حي وادي نيالا

-تنزانيا: سيمبا - كوستال يونيون
- الكونغو الديمقراطية: سانت إيلو لوبوبو – شباب كينشاسا
- أنجولا: لواندا سول – كابوسكورب
- الكاميرون: القطن
- غانا: أكرا ليونز – تشيلسي
- السنغال: جراف دي داكار
- كينيا: توسكر
 

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