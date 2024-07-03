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البرازيل تتعادل مع كولومبيا وتضرب موعدا ناريا ضد أوروجواي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكمل منتخب البرازيل عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

البرازيل تتعادل مع كولومبيا وتضرب موعدا ناريا ضد أوروجواي

وتعادل منتخب البرازيل (1-1) مع نظيره الكولومبي مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وبادر رافينيا بالتسجيل للبرازيل في الدقيقة 12، لكن دانييل مونوز أدرك التعادل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبقي منتخب كولومبيا في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ليضرب موعدا في دور الثمانية مع منتخب بنما، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

في المقابل، تواجد منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليخوض مواجهة من العيار الثقيل في دور الثمانية مع منتخب أوروجواي، متصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

واستهل منتخب البرازيل، الذي توج باللقب 9 مرات، مشواره في المجموعة بالتعادل سلبيا مع كوستاريكا في الجولة الافتتاحية، قبل أن يحقق فوزا كبيرا (4-1) على باراجواي في الجولة الثانية.

من جانبه، انتصر منتخب كولومبيا، الفائز باللقب عام 2001، في الجولة الأولى (2-1) على باراجواي، ثم تغلب (3-0) على كوستاريكا في الجولة الثانية.
 

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