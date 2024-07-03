يفتقد منتخب البرازيل خدمات نجمه فينيسيوس جونيور، خلال مواجهته المرتقبة ضد أوروجواي في دور الثمانية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

فينيسيوس محروم من موقعة أوروجواي

ويلتقي منتخبا البرازيل وأوروجواي مساء السبت المقبل بالتوقيت المحلي (صباح الأحد المقبل بتوقيت جرينتش)، بحثا عن الصعود للمربع الذهبي للمسابقة القارية.

ويغيب فينيسيوس عن المباراة، التي تجرى على ملعب أليجانت بداعي الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة صفراء خلال تعادل منتخب البرازيل (1-1) مع نظيره الكولومبي صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وكانت هذه هي البطاقة الصفراء الثانية، التي ينالها فينيسيوس خلال البطولة، علما بأنه حصل على إنذار في مباراة باراجواي بالجولة الثانية، ليتم إيقافه مباراة واحدة.

وسيكون غياب فينيسيوس بمثابة ضربة موجعة لمنتخب البرازيل، الساعي للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2019.

وخاض فينيسيوس (23 عاما) 33 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، أحرز خلالها 5 أهداف.

يذكر أن منتخب البرازيل تأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا بعد حلوله ثانيا في المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات باراجواي وكوستاريكا وكولومبيا، برصيد 5 نقاط.