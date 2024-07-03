" target="_blank"> ads

كوستاريكا تودع كوبا أمريكا بفوز شرفي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ودع منتخب كوستاريكا بطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، من مرحلة المجموعات.

كوستاريكا تودع كوبا أمريكا بفوز شرفي

وخرج المنتخب الكوستاريكي من المسابقة رغم فوزه 2-1 على منتخب باراجواي صباح اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وتقدم منتخب كوستاريكا بهدفين مبكرين حملا توقيع فرانشيسكو كالفو وجوزيمار ألكوسير في الدقيقتين الثالثة والسابعة على الترتيب، فيما جاء هدف منتخب باراجواي الوحيد عن طريق رامون سوسا في الدقيقة 55.

ورغم الفوز، بقي منتخب كوستاريكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما ظل منتخب باراجواي، الذي أحرز كأس البطولة عامي 1953 و1979، في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وافتتح منتخب كوستاريكا، أحد المنتخبات المنتمية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) المشاركة في كوبا أمريكا 2024، مشواره في المجموعة بالتعادل دون أهداف مع البرازيل، ثم تلقى خسارة قاسية صفر / 3 أمام كولومبيا في الجولة الثانية.

في المقابل، خسر منتخب باراجواي 1-2 أمام كولومبيا في الجولة الافتتاحية، قبل أن ينال هزيمة مدوية 1-4 أمام البرازيل في الجولة الثانية.
 

كوستاريكا باراجواي كوبا أمريكا الكوبا بطولة كوبا أمريكا

مواد متعلقة

فينيسيوس محروم من موقعة أوروجواي

البرازيل تتعادل مع كولومبيا وتضرب موعدا ناريا ضد أوروجواي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل-كل ما تريد معرفته عن التشكيل الوزاري الجديد 2024

عاجل:- البترول: وقف قطع الكهرباء لمدة 63 يوم خلال فصل الصيف

عاجل - "الفجر" تنشر نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي

عاجل - أول سيدة تتولى حقيبة "التنمية المحلية".. من هي منال عوض ميخائيل؟

بث مباشر مشاهدة الوزراء الجدد والمحافظين يؤدون اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي اليوم

مشاهدة بث مباشر مراسم حلف اليمين الدستوري لـ الوزراء والمحافظين أمام الرئيس السيسي

عاجل - أسماء السيدات في التشكيل الحكومي الجديد.. كم سيدة تولت منصب؟

عاجل - غادة لبيب نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..30 عامًا من الخبرة القيادية