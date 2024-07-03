يغيب تيموثي وياه عن أولى مباريات منتخب الولايات المتحدة في بطولة دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

تيموثي وياه خارج حسابات أمريكا في انطلاقة دوري أمم كونكاكاف

ومن المقرر أن يفتقد المنتخب الأمريكي خدمات وياه، الذي يواصل تنفيذ قرار إيقافه مباراتين، عقب طرده خلال لقاء الولايات المتحدة وبنما في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا على الأراضي الأمريكية، بسبب توجيهه لكمة إلى رودريك ميلر، لاعب المنتخب البنمي في مؤخرة رأسه.

ونفذ وياه قرار إيقافه في المباراة الأولى، حيث شاهد خروج منتخب الولايات المتحدة من المسابقة القارية مبكرا من مرحلة المجموعات، عقب خسارته (0-1) أمام أوروجواي الليلة الماضية.

وأعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء، أن بقية فترة الإيقاف سيتم تنفيذها في المباراة المقبلة للولايات المتحدة ضد منافس - سيتم تحديد هويته في فترة لاحقة – بدوري أمم كونكاكاف.

وسيكون وياه (24 عاما) مؤهلا للمشاركة في المباريات الودية في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وتلعب الولايات المتحدة مع كندا في 7 أيلول/سبتمبر المقبل في كانساس سيتي، قبل أن تواجه نيوزيلندا بعدها بثلاثة أيام في سينسيناتي، كما يلتقي الفريق وديا أيضا ضد بنما في 12 تشرين الأول/أكتوبر في أوستن بولاية تكساس، ثم تخوض ودية أخرى بعدها بثلاثة أيام ضد منتخب لم يتحدد بعد.

وتيموثي وياه، الذي يلعب ليوفنتوس، هو نجل جورج وياه، أفضل لاعب في العالم لعام 1995، الذي تولى رئاسة ليبيريا حتى كانون الثاني/يناير الماضي.