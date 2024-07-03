اول تعليق من مدرب البرازيل بعد التعادل مع كولومبيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتقد مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور أداء الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا ومساعديه على رأس حكم الفيديو المساعد (فار)، بعد تعادل فريقه أمام كولومبيا (1-1)، في ختام منافسات المجموعة الرابعة بكوبا أمريكا، ما سيجبر "السيليساو" على مواجهة أوروجواي في ربع النهائي.

اول تعليق من مدرب البرازيل بعد التعادل مع كولومبيا

ويرى دوريفال أن حكم اللقاء لم يحتسب ركلة جزاء لصالح مهاجم البرازيل فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، حين كانت البرازيل متقدمة بهدف، وقبل أن تدرك كولومبيا التعادل مباشرة عبر دانييل مونيوز.

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء، قال مدرب البرازيل إن "الحكم كان له دورا حاسما. داخل الملعب الجميع رأى أنه كانت هناك ركلة جزاء باستثناء الحكم والفار...لقد أضر هذا بالبرازيل كثيرا".

كما اعترض دوريفال على تلقي فينيسيوس بطاقة صفراء بعد وقت قليل من بدء المباراة بعد التحام مع لاعب كولومبيا خاميس رودريجيز، الأمر الذي سيحرم لاعب ريال مدريد من اللعب أمام أوروجواي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقال "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وفي موقف أرى أنه كان محض صدفة، انتهى الأمر بحصول فيني على بطاقة صفراء. غريب جدا كل ما حدث".

بهذا التعادل أمام كولومبيا، أنهت البرازيل دور المجموعات برصيد 5 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الرابعة، بعدما تعادلت أيضا أمام كوستاريكا بلا أهداف، وحققت فوزا واحدا على باراجواي (4-1)، لتقع في مواجهة أوروجواي في ربع النهائي.
 

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