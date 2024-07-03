قال مدافع كولومبيا دافينسون سانشيز، إن منتخب بلاده حقق الهدف المنشود وهو الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا 2024 بالتعادل أمام البرازيل (1-1).

دافينسون سانشيز: حافظنا على هدفنا أمام البرازيل

وصرح مدافع جالطة سراي التركي "مع كل الاحترام للبرازيل، اعتقد أننا كنا قادرين على الفوز. لكن الأهم أننا حافظنا على الهدف وهو احتلال الصدارة".

وأكد اللاعب صاحب ال28 عاما أن منتخب "لوس كافيتيروس" يعمل بصرامة على كل التفاصيل لتحويلها إلى نقاط قوة، وهو ما ساهم في حفاظهم على سلسلة من 26 مباراة متتالية دون هزيمة.

وأتم "نحن أقوياء عندما نلعب كرة القدم، واليوم أظهرنا ذلك في أوقات عديدة من المباراة".

