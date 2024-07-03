ماركينيوس: كولومبيا تعيش فترة رائعة.. لكننا اخترقنا حصونهم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشاد المدافع البرازيلي ماركينيوس بمستوى أداء المنتخب الكولومبي، الذي تعادل أمامه "راقصو السامبا" (1-1) في ختام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا 2024، لكنه أشاد أيضا بأداء البرازيل.

ماركينيوس: كولومبيا تعيش فترة رائعة.. لكننا اخترقنا حصونهم

وبعد انتهاء المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء، ومدت سلسلة اللاهزيمة لمنتخب "لوس كافيتيروس" إلى 26 مباراة متتالية، أبرز لاعب باريس سان جيرمان أن "كولومبيا تعيش فترة رائعة، لكننا تمكنا اليوم من اختراق حصنهم".

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وعن مواجهة أوروجواي في دور ربع النهائي، قال صاحب الـ 30 عاما "الآن علينا التفكير في المرحلة المقبلة والتركيز أمام أوروجواي".
 

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