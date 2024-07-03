الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: تورام إلى اليوفي وآس تعلق على تأهل تركيا لربع نهائي اليورو

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 03-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت

كيفرين تورام إلى اليوفي

شقيقي سوف اتحداك

بوغاسار هو الملك منذ الآن

عرض من اجل لوكاكو

بعد الهجوم على غرافينا بوفون " الاسئلة بدأت الآن "

مباراة الاخوة بين سينر وبيرتيني في ويمبلدون

كورييري ديلو سبورت

بولونيا: كفى جينتولي وهناك فريق انكليزي كبير

ارسنال يعرض 47 مليون من اجل كالافيوري

مونتيلا الساحر يعبر بتركيا للدور المقبل

نابولي يبدأ

زانيولو مطلوب من غاسبريني

كاربوني إلى جانب دي زيربي في مارسيليا

ديربي في ويمبلدون بين سينر وبيريتيني

بوغاسار هو ملك

ماركا

ليمان " اسبانيا دولة صغيرة وعديمة الخبرة، فريق شباب"

تركيا 2-1 النمسا

هولندا 3-0 رومانيا

تصفيات اولمبياد : اسبانيا 104-59 لبنان

آس

اهلاً بكم في المستقبل

غولر الى ربع النهائي بفوز تركيا على النسمكا وانتصار هولندا على رومانيا

هنا يبدأ الاتلتيكو الجديد

منصة اولى لبوغاسار

تصفيات الاولمبياد: اسبانيا 104-59 لبنان

موندو ديبورتيفو

يراهنون على انسو

لعب اطفال بين شباب المانيا واسبانيا

بنفيكا يريد ان يكون له دور مع جواو فيليكس

اسبانيا تكتسح لبنان 104-59 في تصفيات الاولمبياد

بوغاسار يواصل التألق

ليكيب

طواف فرنسا: المرحلة الرابعة الاستيلاء الحقيقي

وضع مبابي

تركيا كبيرة وتهزم النمسا

بيلد