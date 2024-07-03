أرسل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم خطابا إلى نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد جود بيلينجهام يطلب منه تفسير الإشارة التي قام بها خلال فوز المنتخب المثير على سلوفاكيا.

"يويفا" يطالب لاعب إنجلترا بتفسير الإشارة التي قام بها بعد هدفه أمام سلوفاكيا

واتصل مسؤولو اليويفا بالإتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمطالبة بتفسير بشأن تصرفات اللاعب، ويخضع بيلينجهام للتحقيق بتهمة "انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك اللائق" بعد هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ضد سلوفاكيا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وأظهرت صور اللاعب وهو يمسك بعضلاته في إشارة موجهة إلى مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا، من المفهوم أن الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية ستتواصل أيضا مع جميع من كانوا جالسين في مقاعد بدلاء سلوفاكيا للحصول على روايتهم لما حدث.

وسيتم منح جميع الأطراف المعنية 72 ساعة للرد، وقد يواجه جود بيلينجهام غرامة أو حتى الإيقاف إذا تم إتهامه لاحقا بسوء السلوك وإدانته.

لكن مسؤولي الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم واثقون من أن بيلينجهام سيفلت من عقوبة الإيقاف، وربما لا يتم التعامل معه حتى بعد إنتهاء بطولة "يورو 2024"، ولجأ بيلينجهام إلى مواقع التواصل الإجتماعي للدفاع عن نفسه، وزعم أن الإشارة التي قام بها كانت مزحة موجهة إلى الأصدقاء الجالسين في المدرجات خلف مقاعد بدلا المنتخب السلوفاكي.

