مدرب كوستاريكا: فينيسيوس في الملعب يختلف عن البلايستيشن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب الأرجنتيني جوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب كوستاريكا، عن فخره الشديد بالجيل الجديد من لاعبي كرة القدم الكوستاريكيين، الذين ودعوا بشرف بطولة كوبا أمريكا في دور المجموعات بعد فوزهم على باراجواي 2-1.

مدرب كوستاريكا: فينيسيوس في الملعب يختلف عن البلايستيشن

وقال ألفارو في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت فجر الأربعاء، إن "المشاركة والقدرة على اللعب ضد هذه الفرق كان بالفعل مكسبا. المنافسون والمجموعة كانوا الأصعب. لعبنا ضد اثنين من المرشحين الأربعة للفوز بالكأس".

وتابع: "نحن المجموعة الأصغر سنا في هذه الكأس، جئنا بقناعاتنا وشكوكنا. كان الفتية يلعبون (البلايستيشن) وفينيسيوس كان حاضرا. أخبرتهم أنهم سيشاهدونه في الملعب خلال وقت قصير وهو أسرع مما يرونه في لعبة (البلايستيشن)".

وأكد ألفارو: "نحن مجموعة من الشباب لدينا حلم كبير جدا. لقد تطورنا. نحن نحلل الأداء وليس النتيجة. هناك تفاصيل تجعل الأمور تسير لصالحك أحيانا وضدك أحيانا. ما يهم هو التعلم".

وختم مدرب كوستاريكا: "كنت أود أن يهدي هؤلاء الشباب لأنفسهم انتصارا، من أجلهم بشكل أساسي. إنهم يشعرون أنهم على مستوى المهمة. إهداء أنفسنا انتصارا كان من أجل كوستاريكا، أردنا أن نظهر للبلاد أن هذا التغيير بين الأجيال هو المستقبل، وأن مستقبل كوستاريكا في أيدي أمينة، في أيدي هؤلاء الشباب".
 

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