يرى الكولومبي خاميس رودريجيز، أن تعادل منتخب بلاده أمام منافس بقوة وصعوبة البرازيل يعني أن "لوس كافيتيروس" يمضون بشكل جيد في بطولة كوبا أمريكا 2024.

خاميس رودريجيز: التعادل مع البرازيل مقياس لتطورنا

وقدم خاميس أداء رائعا مع كولومبيا في مرحلة المجموعات ويملك 3 تمريرات حاسمة، ليتأهل منتخب بلاده في الصدارة برصيد 7 نقاط.

وفرض منتخب كولومبيا التعادل على نظيره البرازيلي 1-1 فجر اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

وأوضح خاميس في تصريحات عقب المباراة أنه يشعر بالإرهاق، قائلا: "من الطبيعي أن يشعر المرء بالتعب مع مرور المباريات. اليوم حاولت بذل كل ما في وسعي حتى اللحظة الأخيرة لمساعدة زملائي".

وقلل رودريجيز، الذي سيبلغ 33 عاما في 12 يوليو/تموز، من أهمية خطئه الذي أدى إلى هدف رافينيا الرائع من ركلة حرة، وفضل التأكيد على أن التعادل (1-1) هو مقياس لتطور منتخب كولومبيا.

وأكد لاعب ساو باولو البرازيلي أن "التعادل مع منافس صعب للغاية يعني أننا نمضي جيدا" في بطولة كوبا أمريكا.

يشار إلى أن كولومبيا ستواجه بنما في ربع النهائي، فيما ضربت البرازيل موعدا ناريا ضد أوروجواي.

