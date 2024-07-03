دعا الجناح الكولومبي لويس دياز، إلى عدم الاسترخاء في مواجهة بنما، بالدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، ومواصلة اللعب "بنفس العقلية" التي تعادل بها منتخب بلاده بهدف لمثله أمام البرازيل، في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت فجر الأربعاء، قال لاعب ليفربول: "كان الهدف هو أن نتأهل في صدارة المجموعة، لقد كان ذلك مهمًا للغاية بالنسبة لنا وقد تم تحقيقه".

وأضاف مهاجم ليفربول: "أنا سعيد جدًا وراض عن النتيجة وعن العمل الذي نقوم به، الآن حان وقت الراحة لأن هناك حاجة إلى الكثير من الطاقة لما هو قادم".

ونسب دياز إلى الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الكولومبي، الفضل في تمتع الفريق بـ "عقلية الفوز" التي سمحت بالحفاظ على سلسلة من اللاهزيمة امتدت حتى 26 مباراة، وعلى بعد مباراة واحدة من معادلة رقمهم القياسي التاريخي.

وفي نفس الوقت، حذر اللاعب من أنه "لا يوجد شيء سهل في هذه النسخة من كوبا أمريكا"، مضيفا: "لا يمكننا الاسترخاء يجب أن نواصل اللعب بنفس العقلية وعدم الاستهانة بالخصم".

