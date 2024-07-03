لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

دعا الجناح الكولومبي لويس دياز، إلى عدم الاسترخاء في مواجهة بنما، بالدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، ومواصلة اللعب "بنفس العقلية" التي تعادل بها منتخب بلاده بهدف لمثله أمام البرازيل، في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت فجر الأربعاء، قال لاعب ليفربول: "كان الهدف هو أن نتأهل في صدارة المجموعة، لقد كان ذلك مهمًا للغاية بالنسبة لنا وقد تم تحقيقه".

وأضاف مهاجم ليفربول: "أنا سعيد جدًا وراض عن النتيجة وعن العمل الذي نقوم به، الآن حان وقت الراحة لأن هناك حاجة إلى الكثير من الطاقة لما هو قادم".

ونسب دياز إلى الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الكولومبي، الفضل في تمتع الفريق بـ "عقلية الفوز" التي سمحت بالحفاظ على سلسلة من اللاهزيمة امتدت حتى 26 مباراة، وعلى بعد مباراة واحدة من معادلة رقمهم القياسي التاريخي.

وفي نفس الوقت، حذر اللاعب من أنه "لا يوجد شيء سهل في هذه النسخة من كوبا أمريكا"، مضيفا: "لا يمكننا الاسترخاء يجب أن نواصل اللعب بنفس العقلية وعدم الاستهانة بالخصم".
 

دياز لويس دياز كولومبيا منتخب كولومبيا بنما

مواد متعلقة

خاميس رودريجيز: التعادل مع البرازيل مقياس لتطورنا

مدرب كوستاريكا: فينيسيوس في الملعب يختلف عن البلايستيشن
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- البترول: وقف قطع الكهرباء لمدة 63 يوم خلال فصل الصيف

عاجل- من هو المستشار/ عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية ؟(بروفايل)

عاجل|تسليم وتسلم.. المصيلحي يلتقى وزير التموين الجديد (صور)

عاجل- الرئيس السيسي يعين الفريق أحمد فتحي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

تشكيل فاركو الرسمي أمام الزمالك في الدوري المصري

فحص طبي دقيق لصفقة الأهلي قبل إعلان انتقاله الرسمي

عاجل - من هو الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية؟ (بروفايل)

عاجل - من هو اللواء محسن عبدالنبي مستشار رئيس الجمهورية للإعلام؟ (بروفايل)