بايرن ميونخ يصل لاتفاق مبدئي مع فولهام لضم لاعبه

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشفت صحيفة سكاي سبورت عن وصول بايرن ميونخ لاتفاق مبدئي لضم البرتغالي جواو بالينيا في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة أن الفريق الالماني أتم الأتفاق مع فولهام علي العديد من بنود التعاقد ويتبقي فقط الاعلان الرسمي.

والجدير بالذكر أن بولينيا البالغ من العمر 28 عام كان علي وشك الانضمام لبايرن ميونخ خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

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واجتاز اللاعب الموسم الماضي الفحوصات الطبية ولكن تأخر الفريق الانجليزي في أرسال أوراق اللاعب للبارفاري، هو ما أفسد الصفقة.

وشارك اللاعب البرتغالي مع فولهام الموسم الماضي في 33 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع تمريرة وحيدة.
 

بايرن ميونخ جواو بالينيا بايرن فولهام الدوري الالماني

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