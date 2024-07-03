قال رافينيا، صاحب هدف البرازيل في مرمى كولومبيا (1-1) إنه لا يهتم بهوية المنافس في ربع نهائي كوبا أمريكا (أوروجواي) لأنه يرغب في التتويج باللقب.

رافينيا عن مواجهة أوروجواي: لا يهمنا.. نحن نريد اللقب

وتأهل منتخب البرازيل في وصافة المجموعة الرابعة، ليضرب موعدا ناريا ضد منتخب أورجواي متصدر المجوعة الثالثة في ربع نهائي البطولة القارية.

وأوضح رافينيا مهاجم برشلونة أنه "لا يمكن اختيار المنافس"، مقللا من خطورة مواجهة "السيليستي".

وأكد أنه يعرف طريقة عمل أوروجواي مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مشيدا بأداء الفريق على المستويين البدني والنفسي.

إلا أن شدد على أن "الكناري" "يتطور تحت قيادة المدرب دوريفال جونيور"، وأن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم من أجل فوز البرازيل باللقب.

وعن التعادل، قال إن فريقه واجه منتخبا يقدم عملا كبيرا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني نيستور لورنزو.

وقال "لقد ظلوا معا لفترة أطول، ولديهم سلسلة طويلة من عدم الهزيمة هم أقوياء للغاية، لكننا كنا قادرين على إلحاق الهزيمة بهم".

