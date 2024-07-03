عاجل.. زكى وعسكر وعبد النبي وهالة السعيد مستشارين للرئيس.. وعمر مروان مديرًا لمكتبه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيين كل من:

الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

- الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

- المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديرًا لمكتب السيد رئيس الجمهورية.

- اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام.

- الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.