هشام خالد يهنئ محمد عبد اللطيف بتوليه وزارة التربية والتعليم

أخبار مصر
بوابة الفجر

هنأ هشام خالد، نائب المدير العام لمؤسسة الفجر، الدكتور محمد عبد اللطيف، بمناسبة توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان الدكتور محمد عبد اللطيف، أدى اليوم الأربعاء اليمين الدستورية وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيس، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

وحصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، ⁠كما حصل على الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012.

وشغل الدكتور محمد عبد اللطيف عدة مناصب، منها عضو مجلس إدارة شركة "فيوتشر إنترناشيونال" العاملة في مجال التعليم ومنصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة "ادفنست إديوكيشن" لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.

كما أن الدكتور محمد عبد اللطيف لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية، كما قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.

محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم الجديد
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