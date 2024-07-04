الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفتح باب التقديم لمسابقة مشاريع التخرج لعام 2023/2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فتح باب التقديم في مسابقة مشاريع التخرج لعام 2023/2024 لطلاب كليات الهندسة ومعاهد التكنولوجيا على مستوى الجمهورية. وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل مشاريع تخرج في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها لتكون نواة لمنتجات تطبيقية يتم تصنيعها في مصر، مما يسهم في تلبية احتياجات سوق الاتصالات المصري وتعزيز توطين صناعة التكنولوجيا في مصر.


وتتضمن المسابقة عدة مجالات، هي الأمن السيبراني، وتطبيقات الويب، وهندسة البيانات وتحليلها، والحوسبة السحابية، والاتصالات اللاسلكية (تحسين التغطية وجودة الخدمات داخل المباني)، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والأنظمة المُدمجة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.


آخر موعد للتقديم يوم 31 يوليو للاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

وزير التموين: استقرار الأسعار وتطوير منظومة الدعم لتلبية احتياجات المواطنين

عاجل.. تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية

الأمر انتهى.. مفاجأة سارة للزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد

عاجل:- مقتل قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي وتطورات حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

شيخ الأزهر يحاضر علماء ماليزيا وشبابها حول وسطية الإسلام بحضور رئيس الوزراء

مفاجأة كولر.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري

وزير التعليم الجديد يتوجه لمكتبه صباح اليوم ويؤكد بعقد اجتماعات مع القيادات لمناقشة الملفات

اسم مفاجئ.. مدرب بيراميدز يختار أفضل لاعب في مصر حاليا