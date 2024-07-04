الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفتح باب التقديم لمسابقة مشاريع التخرج لعام 2023/2024

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فتح باب التقديم في مسابقة مشاريع التخرج لعام 2023/2024 لطلاب كليات الهندسة ومعاهد التكنولوجيا على مستوى الجمهورية. وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل مشاريع تخرج في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها لتكون نواة لمنتجات تطبيقية يتم تصنيعها في مصر، مما يسهم في تلبية احتياجات سوق الاتصالات المصري وتعزيز توطين صناعة التكنولوجيا في مصر.



وتتضمن المسابقة عدة مجالات، هي الأمن السيبراني، وتطبيقات الويب، وهندسة البيانات وتحليلها، والحوسبة السحابية، والاتصالات اللاسلكية (تحسين التغطية وجودة الخدمات داخل المباني)، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والأنظمة المُدمجة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.



آخر موعد للتقديم يوم 31 يوليو للاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].