الإمارات تبني شبكة لاسلكية خاصة “5G” لقطاع الطاقة

أعلنت أدنوك ومجموعة e&، عن مشروع استراتيجي لبناء شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس مخصصة لقطاع الطاقة، تغطي مساحة 11 ألف كيلومتر مربع.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع، المقرر استكماله في عام 2025، قيمة تجارية تبلغ 5.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تشغيله.

هذا وتوفر الشبكة، الاتصال ضمن النطاق الترددي العالي في جميع مواقع عمليات أدنوك البرية والبحرية، وستدعم دمج حلول الذكاء الاصطناعي على امتداد المنشآت التابعة لها الواقعة خارج نطاق الشبكة العامة، إضافة إلى خفض التكاليف من خلال أتمتة العمليات.

وستكون الشبكة، عند اكتمالها، قادرة على نقل المعلومات من أكثر من 12 ألف جهاز استشعار على امتداد آبار وخطوط أنابيب النفط والغاز وإيصالها إلى غرف التحكم ذاتية التشغيل.

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وفي سياق منفصل، أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية، عن إدراج سندات من شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار تابعة للقابضة ADQ وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق الـ 4 من يوليو تموز 2024.

وبحسب قائمة أحكام التسعير، ستكون الشريحة الأولى بقيمة 1.250 مليار دولار بفائدة ثابتة 5.375% تستحق في 2029، وستكون الشريحة الثانية بنفس ذات القيمة، ولكن بفائدة 5.5% تستحق عام 2034.

وقال السوق في تعميم له، إنه تم تحديد فترة دفع الفائدة مرتين في السنة يوم الـ 8 من مايو أيار والـ 8 من نوفمبر تشرين الثاني، وسيتم ذلك بدءً من الـ 8 من نوفمبر تشرين الثاني 2024.

جدير بالذكر أنه، وبتاريخ 31 ديسمبر كانون الأول 2023، بلغ إجمالي أصول القابضة نحو196 مليار دولار، وتمتلك الشركة حصصا في أكثر من 25 شركة تابعة موزعة ضمن 7 قطاعات اقتصادية رئيسية.