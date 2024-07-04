الأسهم اليابانية والتايوانية ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت الأسهم اليابانية والتايوانية لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس الرابع من يوليو تموز، وسجلت أسهم SoftBank Group أعلى مستوى على الإطلاق.

وقفز مؤشر نيكي بنحو 0.8% إلى 40913 نقطة، متجاوزًا أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في مارس آذار حينما ارتفع المؤشر عند 40888 نقطة.

كما ارتفع المؤشر توبكس أيضًا لقمة تاريخية جديدة بنحو 0.9% عند  2898 نقطة، متجاوزًا المستوى القياسي المسجل في ديسمبر كانون الأول 1989 عندما ارتفع إلى 2886 نقطة.

وبالتزامن مع مكاسب الأسواق الآسيوية، قفز سهم اليابانية سوفت بنك لأعلى مستوى على الإطلاق، مواصلًا المكاسب لسابع جلسة على التوالي مرتفعًا بنحو 2.5%.

ووفقًا لأكبر اتحاد عمالي في اليابان، قدمت الشركات أكبر زيادات في الأجور في ثلاثة عقود هذا العام.

 

ورفعت أكبر الشركات ممن لديها 300 عامل أو أكثر مدعومًا بالنقابات العمالية الأجور بنحو 5.19%، فيما زادت الشركات الأصغر الأجور بنسبة 4.45%.

وفي تايوان، وصل مؤشر تايوان المرجح لأعلى مستوى على الإطلاق متجاوزًا المستوى القياسي المسجل في العشرين من يونيو حزيران عندما ارتفع إلى 23406 نقاط.

وتلقى المؤشر دعمًا من أسهم الرقائق، إذ ارتفع سهم Foxconn بنحو 5%، فيما صعد سهم Taiwan Semiconductor Manufacturing بنسبة 2.66%.

كما يقيم المستثمرون بيانات أخرى من منطقة آسيا المحيط الهادئ، مثل نشاط الأعمال في هونغ كونغ، وبيانات الميزان التجاري في أستراليا.

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