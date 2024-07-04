" target="_blank"> ads

"بيزوس" يعتزم بيع أسهم في أمازون بـ5 مليارات دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر


يخطط الملياردير الأميركي ومؤسس أمازون جيف بيزوس لبيع أسهم في شركة التجارة الإلكترونية بنحو 5 مليارات دولار، بعدما قفزت أسهمها لأعلى مستوى على الإطلاق.

ووفقًا لإفصاح صدر بعد انتهاء جلسة الثالث من يوليو تموز في وول ستريت، كشفت الشركة أن بيزوس يخطط لبيع 25 مليون سهم في الشركة الأميركية.

وقفزت أسهم أمازون لأعلى مستوى على الإطلاق في تداولات ما بعد نهاية الجلسة، ليصل سعر السهم عند مستويات 200.43 دولار. فيما قفز السهم بأكثر من 30% منذ بداية العام الجاري، متجاوزًا مكاسب مؤشر داو جونز الذي ارتفع 4%.

وبعد خطة البيع المقررة، ستصل إجمالي حيازة بيزوس لدى أمازون مستويات 912 مليون سهم أو 8.8% من إجمالي الأسهم المتداولة.

وكان بيزوس قد باع أسهمًا في أمازون بقيمة 8.5 مليار دولار في فبراير شباط، بعدما قفز 80% في 2023.

ويعد بيزوس هو ثاني أغنى ملياردير في العالم بثروة تقدر قيمتها بنحو 214.4 مليار دولار، وفقًا لفوربس.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الفجر ينفرد بنشر قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

عاجل.. الفجر يكشف كواليس انفراجة أزمة الثلاثي المنضم للمنتخب الأولمبي وحقيقة تأجيل الدوري

بلاغ للنائب العام بسبب شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديد (مستندات)

عاجل - نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بمشاركة مصر

وزير التموين: استقرار الأسعار وتطوير منظومة الدعم لتلبية احتياجات المواطنين

عاجل - تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمواجهة الداخلية دوري نايل

عاجل.. الأهلي يعلن انضمام ثلاثي الفريق إلى المنتخب الأولمبي

بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن توفيق عبد الحميد