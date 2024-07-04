"بيزوس" يعتزم بيع أسهم في أمازون بـ5 مليارات دولار



يخطط الملياردير الأميركي ومؤسس أمازون جيف بيزوس لبيع أسهم في شركة التجارة الإلكترونية بنحو 5 مليارات دولار، بعدما قفزت أسهمها لأعلى مستوى على الإطلاق.

ووفقًا لإفصاح صدر بعد انتهاء جلسة الثالث من يوليو تموز في وول ستريت، كشفت الشركة أن بيزوس يخطط لبيع 25 مليون سهم في الشركة الأميركية.

وقفزت أسهم أمازون لأعلى مستوى على الإطلاق في تداولات ما بعد نهاية الجلسة، ليصل سعر السهم عند مستويات 200.43 دولار. فيما قفز السهم بأكثر من 30% منذ بداية العام الجاري، متجاوزًا مكاسب مؤشر داو جونز الذي ارتفع 4%.

وبعد خطة البيع المقررة، ستصل إجمالي حيازة بيزوس لدى أمازون مستويات 912 مليون سهم أو 8.8% من إجمالي الأسهم المتداولة.

وكان بيزوس قد باع أسهمًا في أمازون بقيمة 8.5 مليار دولار في فبراير شباط، بعدما قفز 80% في 2023.

ويعد بيزوس هو ثاني أغنى ملياردير في العالم بثروة تقدر قيمتها بنحو 214.4 مليار دولار، وفقًا لفوربس.