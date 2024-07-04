الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب الانتخابات البريطانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، الخميس، بفضل التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة بعد بيانات أمريكية ضعيفة.

كما شهدت السوق في لندن صعودًا مع بدء الانتخابات في بريطانيا، وتوقع استطلاعات الرأي فوزًا تاريخيًا لحزب العمال المعارض.

وزاد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 بالمئة، وتصدر قطاع البنوك المكاسب، فيما ربحت أسهم شركات السيارات 0.8 بالمئة.

وصعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق لمعرفة حجم الأغلبية التي قد يحصل عليها حزب العمال.