قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية 2024: تفاصيل وتطبيقات

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 2213 بتاريخ 11 يوليو 2024، المتعلق بإجازة رأس السنة الهجرية لعام 1446 هـ. وتضمن القرار المادة الأولى النص التالي:

يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق لأول يوم من شهر محرم عام 1446 هـ، وفقًا للرؤية الشرعية لمناسبة رأس السنة الهجرية.

يأتي هذا القرار في إطار تحقيق التنسيق بين التقويم الميلادي والهجري، وتوفير الاستقرار للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، مع الالتزام بالأحكام الشرعية الخاصة بالإجازات الرسمية.