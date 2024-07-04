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السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسي مجلس الدولة والنيابة الإدارية

أخبار مصر
بوابة الفجر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وفي السياق، أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكّدًا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقًا للدستور والقانون، مشيدًا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

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