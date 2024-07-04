أبو الغيط يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مقر الجامعة العربية

عربي ودولي
بوابة الفجر

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مقر الجامعة.

وقال أبو الغيط، عبر حسابه على موقع إكس: "سعدت باستقبال الأخ الرئيس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في أول زيارة له إلى مقر الجامعة".

واستعرض أبو الغيط والدبيبة، عدة موضوعات تهم ليبيا وفي مقدمتها مساعي الجامعة في مساعدة الاخوة الليبيين في الاتفاق علي كل ما من شأنه إقرار دستور للبلاد وإجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبى وإحلال الاستقرار والأمن فى هذا البلد العربى الهام.
 

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