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تقارير| وست هام يونايتد يقترب من ضم مدافع منتخب إنجلترا

الفجر الرياضي
إنجلترا
إنجلترا

كشفت تقارير إنجليزية عن إقتراب وست هام يونايتد في ضم المدافع الدولي الانجليزي ماكس كيلمان في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن المدافع الانجليزي اتفق مع وست هام علي جميع بنود التعاقد وينتظر في الوقت الحالي الضوء الاخضر من ناديه لاجراء الفحوصات الطبية والتوقيع للمطارق.

وأشارت التقارير أن مفاوضات انتقال لاعب وولفرهامبتون ماكس كيلمان إلي المطارق تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تكلف خزينة وست هام مايقرب من 40 مليون جنية استرليني.

لاعب وولفرهامبتون يحسم موقفه من الانتقال إلي المطارق

وشارك لاعب ولفرهامبتون واندررز البالغ من العمر 27 عام مع فريقه هذا الموسم في جميع المباريات أحرز خلالهم هدفين.

ويرغب وست هام يونايتد تحت قيادة الاسكتلندي ديفيد مويس في تدعيم الفريق بعناصر قادرة علي صناعة الفارق قبل بداية الموسم الجديد.
 

وولفرهامبتون المطارق وست هام الدوري الانجليزي ماكس كيلمان

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