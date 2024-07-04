أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقد نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف وذلك لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم الجديد 2025/2024.

المصري يجدد تعاقده مع نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف لموسم جديد

كان الدولي التونسي السابق فخر الدين بن يوسف والذي يشغل مركز رأس الحربة قد انضم للمصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف نادي بيراميدز.

نجح اللاعب في تصدر قائمة هدافي المصري بالدوري الممتاز باحرازه لثمانية أهداف بالإضافة للمساهمة بتمريراته الحاسمة في احراز هدفين آخرين وهو الأمر الذي دفع عدد من الأندية المصرية والعربية للتفاوض معه للحصول على خدماته.

رفض التونسي تلك العروض لإحساسه بالراحة داخل القلعة الخضراء في ظل الاعتماد عليه بشكل اساسي من الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق وكذلك للدعم الهائل الذي يجده الفريق من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي والذي لا يألو جهدًا في سبيل تلبية كافة متطلبات الفريق،بالإضافة إلى ارتباطه الشديد بجماهير المصري العظيمة والتي تساند لاعبيها بكل قوة.