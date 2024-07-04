المصري يجدد تعاقده مع نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف لموسم جديد

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقد نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف وذلك لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم الجديد 2025/2024.

المصري يجدد تعاقده مع نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف لموسم جديد 

كان الدولي التونسي السابق فخر الدين بن يوسف والذي يشغل مركز رأس الحربة قد انضم للمصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف نادي بيراميدز.

 نجح اللاعب في تصدر قائمة هدافي المصري بالدوري الممتاز باحرازه لثمانية أهداف بالإضافة للمساهمة بتمريراته الحاسمة في احراز هدفين آخرين وهو الأمر الذي دفع عدد من الأندية المصرية والعربية للتفاوض معه للحصول على خدماته.

فاركو يفرض تعادل مثير على الزمالك في دوري نايل

ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

رفض التونسي تلك العروض لإحساسه بالراحة داخل القلعة الخضراء في ظل الاعتماد عليه بشكل اساسي من الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق وكذلك للدعم الهائل الذي يجده الفريق من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل  أبو علي والذي لا يألو جهدًا في سبيل تلبية كافة متطلبات الفريق،بالإضافة إلى ارتباطه الشديد بجماهير المصري العظيمة والتي تساند لاعبيها بكل قوة.

مواد متعلقة

صباح الكورة.. بيراميدز يضع شرط انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي والنني يحسم موقفه.. الزمالك يجد حلًا لأزمة بوطيب وكولر يوافق على انضمام لاعبي الأهلي

جهاد جريشة يحسم الجدل: هذا رأيي في ركلتي جزاء الزمالك وفاركو  
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تركيا ضد هولندا مباشر دون تقطيع | ربع نهائي اليورو 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب تركيا اليوم.. مشاهدة منتخب تركيا × هولندا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | ربع نهائي اليورو 2024

شاهد مباراة منتخب تركيا وهولندا بث مباشر مجانا.. مباراة منتخب تركيا 🇹🇷 و🇳🇱 هولندا | ربع نهائي اليورو 2024

عاجل.. طبيب رفعت يكشف لـ "الفجر" مفاجأة حول وفاة اللاعب واللحظات الأخيرة في حياته

عاجل- بث مباشر مباراة منتخب تركيا وهولندا اليوم في ربع نهائي اليورو 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب تركيا وهولندا اليوم في ربع نهائي اليورو 2024

عاجل.. إجراء مفاجئ من مرتضى منصور بشأن وفاة أحمد رفعت

خيري رمضان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت