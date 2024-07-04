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برايتون يتفوق علي ليفربول ويقترب من ضم نجم وسط فينورد الهولندي

الفجر الرياضي
فينورد
فينورد

كشفت صحيفة سكاي سبورت عن إتمام نادي برايتون الانجليزي الاتفاق مع فينورد الهولندي لضم ماتس ويفر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الهولندي البالغ من العمر 24 عام، أتفق مع الفريق الانجليزي علي كافة بنود العقد ومن المتوقع أن يعلن عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن صفقة انتقال ماتس ويفر ستكلف خزينة الفريق الانجليزي مايقرب من 30 مليون جنية استرليني بالاضافة إلي بعض الامتيازات.

برايتون يحسم صفقة ماتس

وشارك لاعب وسط فينورد الهولندي مع فريقه الموسم الماضي في 29 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن خرجت بعض التقارير خلال الايام الماضية التي توكد أن اللاعب كان ضمن اهتمامات نادي ليفربول الانجليزي
 

ماتس ويفر ليفربول إيفرتون ماتس الدوري الانجليزي

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