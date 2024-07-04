علاء ناجي يكتب: عندما تعشق الروح

تعبر كل الحدود وتختفي المسافات فتتلاقى القلوب

فالأرواح دائما على موعد حتى لو فرقتهم الاقدار

حب البعيدين أصدق شعور

لأنه بلا لقاء ولا نظرات

مايجمعهم هو القلب

فالقلوب خلقت لتكون أوطانا

لا محطات يستريح فيها العابرين...

أعشقها....حين تتحدث..

وحين نصمت...

وحين تقرأ...

وحين تكتب...

وحين تخطو...

وحين نلهو........ وحين تغفو..

وحين تشاكسني...

وحين يوقظ النهار

....من عينياها أتنهدك...أتنفسك...أعيشك..

وانتي قلبي

أخبري عيناك إنها ضوئي وقَمري ولا تُحل إلا لي..!

عندما تأتي ساعة الشوق

ماتبينا نسـرق اللحظـه ونعيـش

بـس انا وياك وثالثنـا الهــوى

بين عشق من الجنون وبين طيش

نقضي اللحظات واجملها سـوى

سأكون انا الموعد وانت اللقاء...

تدللي فأنتِ ملاك بين البشر

"تدلليّ فإنّكِ لم تُخلقيّ الا للدَلال

في قانون عشقي..

يحـقُ لي أن أسجنكِ بين أحضاني للأبد

اشتهي كل ما فيك

حضنك

حنانك

احساسك

شهيق انفاسك

اشتهي احتواءك والاختباء بك

لاحكي لك عن مشاعري

و لارسم اجمل لوحة عشق على شفايفك

عشقك

قادر بمرورك

ان تُحي

في قلبي

الف حب

و الف بسمة

والكثير من اللهفة

صباحي لن يكتمل يومٱ إلٱ بالحديث عنكِ.. فـ كوني

في كل حرف دٱئمٱ.. لأنهٱ من دونكِ بٱهتة..

‏انتي كرائحه الورد في مسائي

انتي انفاسي ونبضي وأشواقي.

صباحي أنتي قهوتي المره وانت سكرها.

صباحي حيث أنتي الآن.

صباحي أنتي يا كل المساء.

صباحي ﺎنتي ثم صوتك ثم لآ مساء بعدك.

وعلى سبيل العشق صباحي لكي انتي. يسعد صباح من عيوني تحبه اللي صباحه يكفي عن كل مخلوق صباحي أننتي

صباح يصل بالورد والطيب في ساع

يوصل. بلحن الود له صوت مسموع

صباح الخير.

من قلب يتمنى لكم صباحا مبهجًا وسارًا تأنس به أرواحكم..

صباح ..... اللطافه يحمل احساس وابداع

يوصل لكم من طيب خاطر ومرفوع

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