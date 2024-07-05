أعلنت إدارة ليون توقيع الدولي السنغالي موسى نياكاتيه عقدا لمدة 4 سنوات مع النادي الفرنسي، اليوم، قادما من نوتنجهام فورست.

ليون يضم لاعب نوتنجهام فورست

وتوصل المدافع المولود في فرنسا، والذي رحل قبل عامين على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي، إلى اتفاق مع ليون مقابل 31 مليون يورو (33.5 مليون دولار أمريكي) ويستمر حتى 2028.

ويعود نياكاتيه إلى فرنسا حيث استهل ابن ال28 عاما مسيرته كلاعب يافع في صفوف ليل، قبل أن ينتقل إلى فالنسيان في موسم 2014-2015، ومتز عام 2017.

وخلال مسيرته، لعب أيضا في صفوف ماينتس الألماني عام 2018، حيث حمل شارة القائد وخاض 128 مباراة بقميصه على مدار 4 مواسم.

وانضم المدافع السنغالي إلى صفوف فوريست عام 2022 وخاض معه 37 مباراة، وساعده مرتين على البقاء في الدوري الممتاز الذي عاد إليه النادي بعد غياب 23 عاما.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: "نتمنى لموسى كل التوفيق في المستقبل ونشكره على مساهماته خلال فترة وجوده في النادي".

خاض نياكاتيه 11 مباراة دولية مع السنغال منذ 2023، بعد أن مثل منتخب فرنسا على مستوى الناشئين.

وتأتي صفقة انضمامه بعد 24 ساعة من إعلان ليون عن تمديد عقد المدرب بيار ساج حتى عام 2026.

وتولى ساج (45 عاما) تدريب الفريق عقب إقالة الإيطالي فابيو جروسو في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بينما كان يحتل بطل فرنسا 7 مرات المركز الأخير برصيد 7 نقاط فقط.

ونجح في إخراج النادي من كبوته لينهي الموسم برصيد 46 نقطة في المركز السادس والتأهل بالتالي إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، كما بلغ نهائي كأس فرنسا.

