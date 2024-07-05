في تحد للماضي ودون الالتفات إلى التاريخ الذي يعيد إلى المشهد، عدم قدرة إسبانيا على التغلب على أي دولة مضيفة لبطولة كبرى سواء في أمم أوروبا أو المونديال.

عقدة غريبة تهدد إسبانيا أمام ألمانيا

وفي ظل الجرأة التي يتمتع بها لامين يامال ونيكو ويليامز، وثقتها في كرة القدم التي تقدمها، والتي أعادتها ضمن المرشحين الكبار للتتويج، يواجه منتخب إسبانيا، نظيره الألماني، في ربع نهائي اليورو.

ويدخل منتخب إسبانيا، مباراة الجمعة، والتي وصفها الكثيرون بأنها "نهائي مبكر" نظرا لكون المنتخبين أفضل من قدّما كرة قدم وانتشارا جيدا.

فقد أثبت المدرب لويس دي لا فوينتي، جدارته كمدرب، وذلك من خلال رهاناته التي سارت جميعها بشكل جيد، وكذلك أسلوبه الذي جعل إسبانيا أكثر مباشرة ومتعة، بجانب تعامله مع اللاعبين الشباب، وتأكيده لهم بأنهم يلعبون بكل ثقة ونجاحه في إبعادهم عن الضغوطات.

وبهذا يدخل "الماتادور" هذه المواجهة القوية واثقا في كرة القدم التي يقدمها بشكل كبير، كما أنه منافس يتميز بالقوة في الجانبين الهجومي والدفاعي، وهي كلمة السر في نجاحه.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر المنتخبات تسجيلا للاهداف، بعد ألمانيا، برصيد 9 أهداف، كما أنها المنتخب الأقل استقبالا للأهداف برصيد هدف وحيد، وهو من سجله بالخطأ في مرماه.

لكن لم يتمكن المنتخب الإسباني على مدار 12 عامًا من عبور ربع النهائي بانتصار في 90 دقيقة، وذهب دائما للأشواط الإضافية، وأغلبية الفوز كان بركلات الترجيح.

وتتمتع إسبانيا بلاعبين موهوبين في جميع الخطوط مثل الثنائي المتألق على الأطراف، وهما يامال ونيكو ويليامز، وفي خط الوسط يوجد رودري وفابيان رويز، كما يقدم الثنائي الهجومي ألفارو موراتا وبيدري أداء رائعا في البطولة حتى الآن.

ويدخل منتخب الماكينات الألمانية، تلك المواجهة، متسلحا بعامل الأرض والجمهور، وهو حافز إضافي من أجل الفوز على إسبانيا التي لم يحقق الفوز أمامها في أي مباراة رسمية منذ عام 1988.

ولكن تتجه جميع الأنظار في هذه المواجهة إلى النجم المخضرم توني كروس، إذ من المحتمل أن تكون هذه هي آخر مباراة في مسيرته كلاعب محترف، وذلك في حال خسارة منتخب بلاده.

وكان كروس، لاعب وسط ريال مدريد، قد أكد أمس الأربعاء أن منتخب إسبانيا "لديه الكثير ليقدمه"، وأن هذه لن تكون المباراة الأخيرة له كلاعب محترف.

وكان هذا إشارة إلى تصريحات خوسيلو التي أطلقها أمس، والتي قال فيها مهاجم ريال مدريد إن كروس سيعتزل خلال مواجهة ألمانيا وإسبانيا يوم الجمعة المقبل في شتوتجارت.

